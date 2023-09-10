هاجر الشرنوبي ترثي والدها بكلمات مؤثرة: «محتاجة لك أوي»

رثت الفنانة هاجر الشرنوبي، والدها الراحل بكلمات مؤثرة، تُعبر من خلالها عن مدى افتقادها له، واحتياجها له، لاسيما وأنه كان يتمتع بسيرة طيبة بين زملاءه.

هاجر الشرنوبي: «كنت دايما راجل حكيم وعادل وحنين»

ونشرت هاجر الشرنوبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها بوالدها الراحل، مُعلقة عليها بقولها: «بابا حبيبي الطيب.. وحشتني أوي يابابا.. بحمد ربنا إنك أبويا.. لا عمرك يوم نيمتني زعلانة ولا عمرك يوم جيت عليا علشان حد.. كنت دايما راجل حكيم وعادل وحنين أوي.. كنت دايما ضهري وسندي وأماني وحمايتي.. كنت بجري دايما ف حضنك استخبي فيه أنا وأخويا من الدنيا».

وأضافت «بابا موجود يعني كل الدنيا تحت رجلينا.. حتي أصحابي دايمآ كنت رافع راسي أدامهم.. كلهم كانو زعلانين عليك.. جنازتك كانت جنازه شعبية.. ناس نزلتلك مخصوص من كل العالم مع إنك كنت طاير والموضوع مااخدش ساعات.. صحيح ماقاعدتش كتير ف الدنيا بس سيرتك أطول.. لا عمرك جيت علي حد ولا ظلمت حد بالعكس كنت بتيجي علي نفسك علشان تسعدنا وتسعد الناس.. علمتني كتير أوي يابابا ولسه بتعلم ف غيابك أكتر واعرف أكتر».

وتابعت هاجر الشرنوبي، «أد إيه ياحبيبي كنت عارفه قيمتك وعرفتها أكتر وأكتر من بعدك.. لو كانو الـ24 قيراط بتوعي كلهم فيك فاأنا راضيه كفايا إنك أبويا اللي بتشرف بيه ف كل حته وأفتخر بيه وكل الناس بتحسدني عليه.. ربنا يرحمك ياطيب ياجميل يااللي لاشفت ولا هشوف زيك.. محتجالك أوي بس عارفه إنك مبسوط ف مكان أحسن من الدنيا الوحشه أوي دي.. أسألكم الدعاء والفاتحه للإنسان الجميل أوي ده»