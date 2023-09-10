سبتمبر غلب أغسطس ويوليو.. موجة حارة وعاصفة وأعاصير في أول 10 أيام

تأثرت البلاد خلال شهور الصيف بموجات حرة شديدة وطويلة وبخاصة في شهر يوليو أوائل شهور الصيف، كما شهد ايضا شهر أغسطس موجات حر، وهو ما جعل المواطنين يعلقون آمالهم على أن تتحسن الأحوال الجوية في سبتمبر، باعتباره أخر شهور فصل الصيف ويشهد بداية فصل الخريف، إلا أن سبتمبر غلب يوليو وأغسطس في الظواهر الجوية التي شهدتها خلال مرور10 أيام منه.

موجة حارة في أول أسبوع من سبتمبر

وشهد الـ10 أيام المنصرمة من شهر سبتمبر، عددا من الظواهر الجوية فلم يخل من الموجة الحارة التي تعرض لها البلاد في الأسبوع الأول من سبتمبر، ووصلت على أثرها درجات الحرارة إلى 47 درجة مؤية على بعض المدن والأقاليم المصرية، فضلاً عن ارتفاع نسب الرطوبة.

تأثر البلاد بالأعاصير المتوسطية

ولم تكد تنقضي الموجة الحارة، حتى أعلنت هيئة الأصاد الجوية في أعقابها عن تأثر البلاد بالأعاصير المتوسطية، وهي حالة جوية عاصفة شبيهة بالأعاصير المدارية، وتظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتصل قوتها في بعض الحالات النادرة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، وتتسبب في حدوث أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة.

وبحسب الأرصاد الجوية تسببت الأعاصير المتوسطية في أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في اليونان أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وغرق الشوارع والبيوت والسيارات، وجرى الإعلان عن قتلي ومفقودين، وكانت هي المتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الحارة الأخيرة التي تشهدها البلاد، بسبب جذبها للكتل الهوائية ليكون اتجاه الرياح جنوبي حار وجاف.

العاصفة دانيال تصل مصر.. بداية منخفضات الخريف

وقبل انتهاء الـ10 أيام الأولى من سبتمبر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بأول منخفضات فصل الخريف، والتي تبدأ غدا وتتمثل في العاصفة دانيال التي تتسب في اضطراب في الأحوال الجوية، وتبدأ بحدوث منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، وستضرب غرب البلاد وخاصة مطروح وسيوه، وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال الجمهورية، وينتج عنها سقوط أمطار متوسطة ورعدية.

درجات الحرارة الاثنين 11-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.