الأولى على الدقهلية بالثانوية الأزهرية: صلاة الفجر وقراءة القرآن سبب تفوقي

عبّرت الطالبة مروة خالد عيسى، من دكرنس بالدقهلية، عن فرحتها بحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في الثانوية الأزهرية، والمركز العاشر على مستوى الجمهورية في القسم العلمي.

«مروة» الأولى على الدقهلية بالثانوية الأزهرية

واستطاعت «مروة» أن تحصل على مجموع 647 درجة، بنسبة 99.54%، لتحتل المركز العاشر على مستوي الجمهورية والأول على مستوى محافظة الدقهلية، مؤكدة لـ«الوطن» أنها تفاجأت بإعلان اسمها ضمن الأوائل خلال مؤتمر إعلان أسماء الأوائل، «بنت خالتي أرسلت شقيقها ليبلغني بالأمر بعدما شاهدت اسمي ضمن العشرة الأوائل على الشاشة».

وأضافت الأولى على الدقهلية، أنها فرحت كثيرا بالنتيجة، وما زاد فرحتها هو تلقيها اتصالا هاتفيا من رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية الدكتور محمد راشوان، «كلمني وبارك لي كوني العاشرة جمهوريا، والأولى على الدقهلية في الثانوية الأزهرية، وقالي شرفتينا وشرفتي المعهد والإدارة والمحافظة بأكملها».

«مروة»: انتظر لقاء شيخ الأزهر

وأوضحت أن سعادتها تكتمل عند تحديد موعد للقاء فضيلة الشيخ أحمد الطيب: «بشكر فضيلة الشيخ أحمد الطيب، وكل المسئولين على الخبر المفرح ده، وبإذن الله أقابل فضيلة الشيخ وأشكره».

«مروة»: أبدأ مذاكرتي بعد صلاة الفجر

وأشارت صاحبة الـ18 عاما إلى أنها كانت تبدأ المذاكرة بعد صلاة الفجر، «ببدأ المذاكرة بعد ما أصلي الفجر، ولا بد من قراءة القرآن الكريم قبل أي حاجة، لحظتها أكون قادرة أني أحفظ وأفهم أي جزء».

وأكدت «مروة» أنها سعدت كثيرا بلقاء الشيخ أيمن طلعت، مدير إدارة دكرنس للأزهر الشريف، «كلمني وقدم التهنئة لي بالإضافة إلى أنه حرص أنه يكون متواجد في المنزل عندنا ويبارك لأسرتي، وشجعني على القادم».