إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة تروسيكل بطريق التحدي بنطاق مركز بدر في البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى بدر بمحافظة البحيرة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا باستقبال مستشفى بدر 7 أشخاص مصابين بجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية النجاح بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد عبدالروؤف غيث، 53 سنة، عادل أحمد عيسى، 45 سنة، إبراهيم معوض محمود، 40 سنة، سامح محمد الغندور، 17 سنة، محمد عاطف ميلاد، 41 سنة، محمد محمود الغندور، 43 سنة، أسامة جلال الغندور، 43 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون مركز كوم حمادة.

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.