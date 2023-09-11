«الصحة» عن افتتاح أول معمل للتحاليل الجينية: يوفر العملة ‏الصعبة لمصر

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن افتتاح ‏الوزارة لأول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية تابع للدولة في مصر، ‏قائلا إنه صرح طبي شديد الأهمية ويمكن من خلال إجراء فحص واحد تحليل ‏مئات من الفحوصات الجينية فيما تشمل دلالات الأورام السرطانية عن طريق عينة ‏واحدة تؤخذ من المريض، وهذا الأمر لم يكن متاحا قبل ذلك.‏

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي ‏يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أنه قبل افتتاح المعمل، كان يتم أخذ العينات هنا ‏في مصر عند الحاجة لهذا النوع من الفحوصات، ومن ثم إرسالها للخارج حتى ‏يجرى تحليلها، وكان هذا الأمر يستغرق الكثير من الوقت فضلا عن تكلفته ‏العالية للغاية.‏

وتابع: «بعد افتتاح هذا المعمل بصورة رسمية مع توافر الإمكانيات المادية ‏والقدرات البشرية المؤهلة، نستطيع قول إننا نجري هذه التحاليل على الأراضي ‏المصرية بخبرات مصرية في معمل التحاليل الجيني الذي تم افتتاحه»، مشيرا إلى ‏أن جميع الفحوصات والتحاليل واستخراج النتائج في هذا الصدد تجرى تحت ‏إشراف العلماء المصريين. ‏

وأوضح، أن هناك فرقا كبيرا بين تكلفة السفر بالعملة الصعبة فضلا عن تكاليف التحاليل ‏وعودة النتائج مرة أخرى لمصر، وبين إجراء هذه التحاليل والكشوفات داخل ‏الأراضي المصرية بالخبرات المصرية المدربة عالميا، مشيرا إلى أن هذا المعمل ‏يختص بتحليل الأمراض الجينية والأورام السرطانية لذلك عامل الوقت مهم للغاية ‏إذ إن التشخيص المبكر يساهم بالنجاح بنسب عالية للغاية في العلاج والشفاء، ‏وتُعرف تلك الأمراض بـ«الأمراض الحساسة للوقت».‏ ‏

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