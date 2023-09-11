«الأرصاد»: العاصفة دانيال تضرب 6 مدن مصرية خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ العاصفة دانيال ستضرب مصر خلال الساعات المقبلة، خاصة السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بعد أن وصلت إلى الأراضي الليبية أمس.

العاصفة دانيال

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ العاصفة دانيال تتجه الآن إلى الحدود المصرية، ويُتوقع أن يصل تأثيرها خلال الساعات المقبلة إلى غرب البلاد، خاصة بمدن «السلوم، سيوة، مطروح، الضبعة، العلمين، وسيدي براني»، مع تقدم ساعات النهار، في حين تصل إلى الإسكندرية مع بداية ساعات المساء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والعالية، يصاحبها سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ العاصفة دانيال فقدت معظم قوتها بعد وصولها إلى اليابسة في ليبيا، حيث أثرت عليها بكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، كما سجلت البلاد سرعات كبيرة لنشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط يتجاوز 4 أمتار، ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-9-2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.