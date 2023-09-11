خرائط الطقس: العاصفة دانيال تصل مصر خلال ساعات.. والأمطار تمتد للقاهرة 

تبدأ اليوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء والأربعاء على مناطق من شمال البلاد، وكشفت خرائط الطقس أن بقايا العاصفة دانيال تصل إلى غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن العاصفة دانيال وصلت السواحل الليبية وأثرت عليها بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وسجلت البلاد سرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار، حيث شهدت ليبيا يوما عصيبا بسبب هذه العاصفة، وجرى رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

الأرصاد توضح تأثير العاصفة دانيال على البلاد

ومن جانبها أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن وصول العاصفة دانيال السواحل الليبية تسبب في كارثة، وأدت إلى سقوط أمطار شكلت سيول غير مسبوقة ووجود نشاط لحركة الرياح، لافتة إلى أن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، وهى ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعانيها العالم خلال الفترة الحالية.

وذكرت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تبدأ دخول مصر اليوم الاثنين، وتبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح، حيث تزيد سرعتها لتصل بين 50 و60 كم\ ساعة، مشيرة إلى أن الرياح التي ستكون في الصحراء الغربية ستكون محملة بالرمال والأتربة.

موعد تحسن حالة الطقس

وتوقعت منارغانم، أن تبدأ مراحل سقوط الأمطار على الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، مشيرة إلى أنها لن تؤثر في أعمال الأنشطة اليومية، ومن المحتمل أن يكون هناك تحسن في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري.