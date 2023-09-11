مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم على الطريق الأوسطي باتجاه محور الضبعة بأكتوبر ثان في الجيزة، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين على الطريق الأوسطي بدائرة القسم.

وعلى الفور، كلّف العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبيّن أنّه أثناء سير توكتوك باتجاه مخالف وبه 3 أشخاص اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص كانوا يستقلون التوكتوك.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.