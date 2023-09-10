وكيل «تعليم الأقصر» يبحث استعدادات العام الجديد مع مديري العموم

اجتمع الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، بمديري الإدارات التعليمية ومديري العموم، لمناقشة وعرض سبل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس أحمد النوبي مدير هيئة الأبنية التعليمية، في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

إعداد خطط المتابعات الميدانية

ووجه صبري، بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات، تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس، وكذلك التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية للتواصل مع "الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر" بديوان الوزارة، لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن.

تدريب الطلاب على خطة الإخلاء

أكد وكيل تعليم الأقصر، على ضرورة تدريب الطلاب على خطة الإخلاء في حال حدوث الكوارث، إزالة الأبواب من مداخل ومخارج السلالم، والتأكد من ارتفاع أسوار السلالم وسلامتها، والتواصل مع رؤساء الأحياء ؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة، والمنشأة التعليمية من المصارف والأسواق، تجمعات القمامة، والباعة الجائلين، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مع ضرورة إبلاغ قسم المباني بالمديرية بأي مشكلات إنشائية تطرأ اثناء العام الدراسي، والذي بدوره يتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية. وكذا تشكل لجنة متابعة للصيانة البسيطة بكل إدارة من (عضو المباني - عضو المتابعة - عضو من كل مرحلة).

تسليم الكتب

وشدد خالد على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب التي ترد من الوزارة أولاً بأول، وكذا منع جمع التبرعات بأنواعها وتتخذ الاجراءات القانونية ضد جامعها حال حدوث مخالفة، وضرورة رصد مراكز الدروس الخصوصية وإبلاغ المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها.

انتصارات أكتوبر المجيدة

وتابع: يجب تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، ولابد من تضمين الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثاً عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعياً وفق الجدول.