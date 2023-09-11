مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، ووجود جثة ومصابين دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو «أ م ع»، 24 عاما، سائق، ومقيم قنا، اختلت عجلة القيادة بيديه؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة «م ب ع م»، 37 عاما، عامل، ومقيم بندر أسوان؛ نتيجة إصابته بنزيف بالمخ.

وأصيب كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة في الجسم، ومستقل السيارة «م ج ع»، 35 عاما، عامل، ومقيم في دائرة قنا، بكسر في القدم اليسرى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.