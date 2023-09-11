مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب نجار مسلح بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يتضمن بوجود حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية، ووجود جثة ومصاب في دائرة المركز.

تفاصيل حادث سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة «نور م ع ع» 26 عاما- سائق- ومقيم دائرة أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بدراجة بخارية قيادة «هلال ح ا م» 35 عاما، عامل، ومقيم دائرة المركز؛ وقع الحادث نتيجة إصطدام المركبتين بالمواجهة.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وإصابة مرافقه «ب م ا م» 30 عاما، نجار مسلح، ومقيم بذات الناحية، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وبسؤاله وقائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو «أ ح ا م» 40 عاما، عامل، ومقيم بذات الناحية، قرروا بمضمون ما سبق، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.