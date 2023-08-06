خبراء: الهجوم الأوكراني على جسر تشونجار يهدف إلى خلق الذعر داخل روسيا

نفذت أوكرانيا هجوما عنيفا على جسر تشونجار الذي يؤدي إلى شبه جزيرة القرم، ووفقًا لما ذكره سيرجي أكسيونوف، الحاكم الروسي لشبه الجزيرة، فإن الجسر تعرض لأضرار قوية بسبب الهجوم الصاروخي الأوكراني.

وقال حسين مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الخبراء والمحللين يرون أن الهجمات التي تنفذها القوات الأوكرانية هدفها إحداث ذعر في الداخل الروسي، لافتًا إلى أنّ الخبراء الروس تحدثوا عن أن هذه الهجمات لن تؤثر على مسار العملية العسكرية، وأنها لا تأثير لها على المستوى العسكري وعلى أرض الواقع.

الهجمات الأوكرانية الأخيرة أصابت سفينة تتبع الأسطول البحري الروسي

وأضاف أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة أصابت سفينة تتبع الأسطول البحري الروسي، وأمس السبت هاجمت أوكرانيا ناقلة نفط كانت في أحد المعابر داخل أراضي القرم، لافتًا إلى أنه منذ قليل استهدفت القوات الأوكرانية جسرًا في شمال القرم يربط بين القرم وخيرسون الذي يمر عبره أنابيب للغاز.

هجوم صاروخي أوكراني عنيف

وأوضح، أنه عن طريق الاستهداف الأوكراني، والذي تخطى حاجز الـ10 صواريخ بريطانية الصنع استطاعت أن بإحداث الجسر 3 ثقوب، وجرى إخلاء بعض السكان من المناطق المحيطة بالجسر، كما أن نحو عشرين ألف مواطن تُرِكوا دون غاز نتيجة للقصف الأوكراني على الجسر.