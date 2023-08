أودى بحياة 26 شخصاً.. شاهد لحظة انهيار جسر في الهند (فيديو)

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم فيما اعتبر عدد آخر في عداد المفقودين، إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء، وكشفت السلطات المحلية في ولاية «ميزورام» أن الانهيار وقع في بلدة «سايرانج»، التي تبعد حوالي 12 ميلاً، نحو 20 كيلومتراً، عن مدينة «أيزاول»، كبرى مدن الولاية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ما يصل إلى 40 عاملاً كانوا في الموقع، عندما حدث انهيار جسر للسكك الحديدية تحت الإنشاء في ولاية «ميزورام»، ولم يتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى انهيار الجسر في شمال شرق الهند، ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن مصادر محلية أن جميع الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث، كانوا يعملون في الموقع.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة في موقع الحادث، ويجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين وأسر الضحايا.

وأضاف «مودي»، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه جرى تقديم المساعدات الممكنة لجميع المتضررين، لافتاً إلى الحكومة ستدفع نحو 200 ألف روبية (1900 جنيه استرليني، 2400 دولار) لأسر الضحايا، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

#BREAKING At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in northeast India.#India #indiabridge #Chandrayaan3 pic.twitter.com/BFoJjBKdxf