أودى بحياة 26 شخصاً.. شاهد لحظة انهيار جسر في الهند (فيديو)

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم فيما اعتبر عدد آخر في عداد المفقودين، إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في شمال شرق الهند، اليوم الأربعاء، وكشفت السلطات المحلية في ولاية «ميزورام» أن الانهيار وقع في بلدة «سايرانج»، التي تبعد حوالي 12 ميلاً، نحو 20 كيلومتراً، عن مدينة «أيزاول»، كبرى مدن الولاية.

مصرع 26 شخصاً جراء انهيار جسر في الهند

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ما يصل إلى 40 عاملاً كانوا في الموقع، عندما حدث انهيار جسر للسكك الحديدية تحت الإنشاء في ولاية «ميزورام»، ولم يتضح على الفور الأسباب التي أدت إلى انهيار الجسر في شمال شرق الهند، ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن مصادر محلية أن جميع الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث، كانوا يعملون في الموقع.

مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث انهيار جسر في الهند

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة في موقع الحادث، ويجري تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين وأسر الضحايا.

وأضاف «مودي»، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه جرى تقديم المساعدات الممكنة لجميع المتضررين، لافتاً إلى الحكومة ستدفع نحو 200 ألف روبية (1900 جنيه استرليني، 2400 دولار) لأسر الضحايا، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

#BREAKING At least 17 people died in the collapse of a railway bridge under construction in northeast India.#India #indiabridge #Chandrayaan3 pic.twitter.com/BFoJjBKdxf — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) August 23, 2023

كما أعرب رئيس وزراء ولاية «ميزورام»، زورامثانجا، عن حزنه الشديد لسقوط ضحايا في حادث انهيار جسر للسكك الحديدية تحت الإنشاء في الولاية، ونقلت وسائل إعلام محلية قوله: «أشعر بحزن عميق وتأثر بهذه المأساة، وأقدم خالص التعازي لجميع الأسر المكلومة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

التحقيقات حول الحادث

وفي السياق ذاته، فتحت هيئة السكك الحديدية، التي تديرها الدولة، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وذكرت الشرطة الهندية أن عدداً من السكان المحليين، الذين يعيشون قرب مكان الحادث، أنقذوا عدداً من العمال المصابين ونقلوهم إلى المستشفى، كما انتقل رجال الإنقاذ من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، التي تديرها الحكومة، إلى مكان الحادث، لمواصلة البحث عن ناجين أو ضحايا محتملين آخرين.