5 ودائع سنوية في البنوك المصرية الأعلى على الإطلاق.. العائد شهري
كتب:
منة العشماوي
07:37 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
أسعار العائد على الودائع
يتيح عدد من البنوك المصرية الودائع السنوية، ذات العائد يصرف شهريًا، ويتنافسون على تقديم الأفضل لجذب العملاء إليهم، لذا نرصد في السطور التالية أبرز 5 ودائع سنوية في البنوك هم الأعلى، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.
أبرز الودائع السنوية في البنوك المصرية، وفقا لجدول أسعار العائد في البنوك لشهر سبتمبر كما يلي:
وديعة بنك ABC
- العائد يصل إلى 11%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- يمكن الحصول على تمويل بضمان الوديعة.
- إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة.
- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.
وديعة البنك الأهلي المصري
- العائد 7.6 إلى 8.31 حسب مدة الوديعة.
- وديعو السنة والأقل من عامين يكون 8.31%.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- دورية الصرف شهريًا، ومتوفر مدد أخرى.
وديعة بنك الإسكندرية
- العائد يصل إلى 8.75%.
- المدة 12 شهرًا.
- دورية صرف الوديعة شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
- إمكانية الحصول على تمويل بنسبة 90% من قيمة الوديعة.
وديعة SAIB
- العائد يصل إلى 14.4%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.
- إمكانية الحصول على قرض بضمان الوديعة.
وديعة بنك تنمية الصادرات
- العائد يصل إلى 8%.
- المدة عام.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.