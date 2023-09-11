معلومات عن آثار منطقة دهشور بالجيزة.. تضم 3 أهرامات

أكد الدكتور أحمد مكاوي، الأستاذ بكلية الآثار في جامعة القاهرة، والخبير الأثري، أنّ منطقة آثار دهشور التابعة لمحافظة الجيزة على بعد نحو 20 كيلومترًا من جنوب القاهرة، تحتوي على أهم الآثار الموجودة في مصر، وبعضها يرجع لعهد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في الدولة القديمة.

منطقة آثار دهشور بها 3 أهرامات

وأضاف «مكاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «dmc»: «منطقة آثار دهشور بها 3 أهرامات ترجع لعهد الملوك (أمنحوتب الثاني والثالث، وسنوسرت الثالث)، وترجع أهميتها إلى أنها تعكس التطور المعماري الذي مر به بناء الهرم في مصر القديمة».

التخطيط المعماري للأهرامات

وتابع الخبير الأثري، أنّ الملك زوسر هو أول من شيد مصطبة مدرجة، والمعروفة باسم الهرم المدرج في منطقة سقارة وهو من أقدم الأهرامات، أما بالنسبة للملك سنفرو، ترجع أهميته إلى أنه أول هرم كامل من ناحية التخطيط المعماري، مؤكدًا أنّ التخطيط الخاص بالأهرامات اختلف كليًا، قائلا: «الهرم بيتبني بالطوب اللبن من الداخل والخارج، ثم كساء الشكل الخارجي بالحجارة».