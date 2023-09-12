كم عدد الأيام المتبقية على المولد النبوي.. الحسابات الفلكية توضح

كشفت الحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الأيام المتبقية على موعد المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد، إنه يتبقى على موعد المولد النبوي 15 يوما بدءا من اليوم، موضحا أنه سيوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري 12 ربيع الأول وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

موعد المولد النبوي الشريف

وأوضح عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد المواد النبوي يتحدد من قبل المعهد فلكليا، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهور الهجرية يرجع لدار الإفتاء المصرية.