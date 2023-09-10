أحمد الكحلاوي يحيي حفل المولد النبوي على مسرح السامر 26 سبتمبر

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مع شيخ المداحين أحمد الكحلاوي على إحياء الأخير لحفل المولد النبوي الشريف.

يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، إذ جاء الاتفاق بين الإدارة المركزية للشئون الفنية وشيخ المداحين أحمد الكحلاوي عقب تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية.

تعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية

وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني قد استصدرت قرارا بتعيين الفنان تامر عبدالمنعم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية يوم الثلاثاء الماضي.

وتشمل الإدارة المركزية للشئون الفنية 6 إدارات عامة هي الإدارة العامة للثقافة السينمائية، والإدارة العامة للمسرح، والإدارة العامة للموسيقى، والإدارة العامة للفنون التشكيلية، والإدارة العامة للمهرجانات، ومسرح السامر الذي إفتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني منذ شهرين بعد أن كان متوقفا لمدة 30 عاما.