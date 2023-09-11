«التموين» تكثّف ضخ معلبات البسكويت إلى المنافذ قبل بداية العام الدراسي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف ضخ البسكويت بأنواعه لمنافذ بقالي التموين لصرفه لحاملي البطاقات التموينية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، مع طرحه في المجمعات الاستهلاكية لأي مواطن بالسعر الحر، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر له 30 سبتمبر الجاري.

ضخ البسكويت لمنافذ التموين

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود أكثر من نوع بسكويت، ويبدأ سعره من جنيهين، كما يلي.

1- ويفر يويوز فانيليا سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

2- ويفر يويوز فراولة سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

3- ويفر يويوز شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 2 جنيه.

4- بسكويت تومور بالكاكاو سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

5- بسكويت تومور بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

6- ويفر بوو فانيليا سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

7- ويفر بوو شيكولاتة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

السلع التموينية

وقالت وزارة التموين، إنّ البسكويت سلعة إضافية من السلع المدعمة التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية وعددها 31 سلعة مدعمة، يتم توفيرها لمنافذ البقالين لصرفها للمواطنين حسب اختيارهم.