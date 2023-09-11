«الأرصاد» تحذر من العاصفة دانيال.. رياح مثيرة للأتربة حتى نهاية الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من امتداد تأثير العاصفة دانيال لعدد من المحافظات الداخلية، وذلك في شكل رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من محافظات الجمهورية، بدءًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع الجاري.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى تعرض البلاد لنشاط لرياح شمالية غربية بسرعات تتراوح بين 20 كيلومترًا في الساعة وتصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة على بعض المناطق المتفرقة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 13-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 46 درجة مئوية.