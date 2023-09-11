تنفيذ 4 آلاف زيارة في حملة طرق الأبواب للتوعية بالأزمات العالمية بالبحيرة

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، إذ استهدفت 8000 من السيدات والرجال والأطفال بإجمالي عدد 4250 زيارة بمركزي كوم حمادة ودمنهور.

تفاصيل حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» في البحيرة

جاءت الحملة بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة في جلسات الدوار والواعظات والراهبات.

انطلاق الحملة في أول أغسطس

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدى أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023 م، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.