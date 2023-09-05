فرص عمل برواتب مجزية في القاهرة والجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل بمحافظتى القاهرة والجيزة برواتب مجزية وتأمين طبى واجتماعى.

وتوضح «الوطن» تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط القبول بها، وكيفية التقديم، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت شركة خاصة عن احتياجها لشغل الوظائف التالية:

الوظائف الشاغرة

1- موظف متعدد المهام «كاشير – استلامات - منسق ممرات».

2- موظف أمن.

3- شيف أجبان «ثلاجة».

4- محضر طلبات.

أماكن العمل:

مدينة بدر - مدينة 6 أكتوبر.

شروط التقدم للوظائف

- مؤهل متوسط علي الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

- ذكور وإناث.

- موقف واضح من التجنيد للذكور.

مميزات الوظيفة:

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعياً.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي «عائلي».

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقدم للوظائف ؟

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغب فى التقدم للوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/6sLM56aFdt

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، أن من يبحث عن مزيد من الوظائف عليه زيارة موقع توظيف مصر من خلال الرابط التالى: www.tawzeefmasr.com

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة، ضمن إستراتيجيتها تجاه الشباب، تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، فضلا عن توفير فرص العمل عبر عددا من الشركات على مستوى محافظات الجمهورية.