انطلاق دورتين لتدريب فتيات «بني غالب» في أسيوط على التفصيل والخياطة

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسيوط دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهني بقرية بني غالب مجانا، وذلك لتأهيلهن للحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص بهن، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

تفقد العملية التدريبية

وأوضح علي سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل في أسيوط، في بيان، أنه تفقد سير العملية التدريبية في الدورتين التدريبيتين وانتظامها دون أي معوقات تُذكر.

تدريبات نظرية وعملية

وأشار «مصطفى»، في بيان، أن التدريب يتضمن جوانب نظرية وعملية، ويشمل عددا من المميزات، من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.

وذكر أن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تصدر من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.