انطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في أسوان

أعلن مدير مديرية العمل بأسوان، فوزي صابر عن انطلاق وحدات التدريب المتنقلة في قرى ومراكز المحافظة والمختصة بإتاحة عدد من الورش التدريبية على المهن ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مهنتك مستقبلك» التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة فرصها في الحصول على وظائف لائقة في سوق العمل.

وتستمر عملية التدريب حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، وتستهدف تدريب مجموعة من المتدربات في مجال التفصيل والخياطة في المرحلة الأولى، وبإجمالي عدد 10 متدربات.

وتتضمن الورش التدريبية عددا من المجالات من ضمنها الكهرباء والسباكة الصحية اعتمادا على مهاراتهن واستجابتهن السريعة للمواد التدريبية المقدمة.

المتدربات يوجهن الشكر للرئيس السيسي ووزير العمل

وعبرت مجموعة من السيدات اللواتي يخضن الورش التدريبية عن سعادتهن وامتنانهن للرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام الذي أبداه تجاههن، ولتخصيص الوحدة التدريبية المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهن في مكان إقامتهن.

وقدمن شكرهن لوزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على توفير هذه التدريبات المجانية. وأكدن استعدادهن لبذل أقصى جهودهن للاستفادة القصوى من هذه التدريبات الهادفة.

مطالب بتوفير وحدة تدريب ثابتة في نصر النوبة

وناشدن بتوفير مركز تدريب ثابت في مركز نصر النوبة للاستفادة من جميع التدريبات التي تقدمها مديرية العمل بأسوان.

وفي سياق آخر، تم إطلاق مبادرة "الشمول المالي للفلاح" في قرية غرب أسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالتعاون بين المحافظة والبنك التجاري الدولي، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.