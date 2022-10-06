ورش تدريب مهني وصيانة وحرف يدوية لتمكين «الأولى بالرعاية» في «سيدي عبدالرحمن»

كشفت الدكتورة منى أمين، مستشارة التضامن الاجتماعى لبرنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، عن تفاصيل مجمّع الخدمات المتكاملة الذى تقدمه الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأهالى، حيث أكدت أن مجمّع الخدمات الاجتماعية هدفه توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذلك التمكين الاقتصادى، وتوفير ورش للتدريب المهنى، وورشة تعليم صيانة إلكترونيات وصيانة ألواح الطاقة الشمسية، وورش للحرف اليدوية (خياطة، نحاس، جلود، نول)، وتشغيل مشروعات متناهية الصغر، ووحدة اجتماعية، ومكتب للتأمينات الاجتماعية، وحضانة للأطفال تحتوى على فصل لذوى الهمم.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على رفع وعى أهالى قرية سيدى عبدالرحمن من خلال الرائدات الاجتماعيات بهذه القرية والمناطق المجاورة، لافتة إلى أنه يتم العمل على التمكين الاقتصادى للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة.

منى أمين: وزارة التضامن هدفها الاستثمار في البشر

وأوضحت مستشارة التضامن الاجتماعى لبرنامج «وعى للتنمية المجتمعية» أن وزارة التضامن هدفها الاستثمار فى البشر، بدءاً من سن الطفولة والحضانات، والتمكين الاقتصادى للأسر، ومحو أمية المستفيدين من البرنامج، مشيرة إلى أن النساء لديهن طموح فى العمل والإقبال على الخدمات التى يقدمها المجمع.

من جانبه قال إبراهيم عبدالتواب، عضو وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج «فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم العمل على الاستفادة من الورش التدريبية بمركز الخدمات الاجتماعية، من خلال تسويق المنتجات للأسر، خاصة للسيدات اللاتى لا يردن الذهاب للمصانع، لافتاً إلى أنه فى منطقة العلمين يتم التنسيق مع الجمعيات، وبرنامج فرصة يوفر وظائف وتمويلاً للمشروعات.

عبدالتواب: أهالب القرية مستعدون للاستفادة من مشروعات برنامج فرصة

ولفت «عبدالتواب» إلى أن أهالى قرية سيدى عبدالرحمن لديهم استعداد للاستفادة من مشروعات برنامج فرصة، مؤكداً أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة مطروح، فتم تنفيذ 650 مشروع أغنام بمطروح، إلى جانب عمل استمارات استشارات مهنية للتوظيف فى مطروح، نظراً لأنها من المحافظات الحدودية التى يكون بها التوظيف موسمياً، وتم عمل تشبيك لمستفيدى تكافل وكرامة فى الشركات والمطاعم، لافتاً إلى أن هناك 3 منسقين لبرنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.