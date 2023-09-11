ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملات على الأسواق بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، إن الحملات التموينية مستمرة في جميع أنحاء المحافظة وجرى شن عدد منها في قطاع وسط، أسفر عن التالي:

- ضبط 96 كيلوجراما من اللحوم مجهولة المصدر، في أحد المطاعم الشهيرة.

- ضبط خروف ضاني مذبوح خارج السلخانة بوزن 28 كيلوجراما.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من المعلن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

عدم السماح بأي مخالفة

وأشار «القلش» أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المطاعم والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق وعدم السماح بأي مخالفة فيما يخص غذاء المواطنين، ومقدرات الشعب من السلع المدعمة، وكذلك أمنهم الغذائي.

حماية صحة وسلامة المواطنين

وأضاف معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية أن تعليمات وكيل وزارة التموين بالإسكندرية لجميع الإدارات التموينية هى العمل المستمر في مراقبة الأسواق بكل أنحاء الإسكندرية وشن الحملات التموينية المستمرة على الأسواق لضبط أى مخالفة في حينها من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين.