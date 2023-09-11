«الإدارية العليا» تلغي حكما بمجازاة مديرة مدرسة في القليوبية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، قبول الطعن المُقدم من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم المطعون عليه الذي نص على مجازاتها بخصم أجر شهر، وبرائتها مما هو منسوب إليها.

الإهمال في الإشراف

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعنة، لم تقصر أو تهمل في عملها أو تحصل على أية مبالغ مالية دون وجه حق مثلما ورد في الدعوى المقامة ضدها، وثبت للمحكمة عدم صحة الواقعة، لتقضي ببرائتها مما هو منسوب إليها.

إلغاء الحكم الصادر ضد مديرة المدرسة

وأكدت المحكمة في قرارها، بقبول الطعن المقدم من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم الصادر ضدها بوقفها عن العمل ومجازاتها بخصم شهر من راتبها، وتبرئتها من كافة الوقائع المنسوبة إليها.