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لجنة برلمانية تتلقى تقرير «القومي لحقوق الإنسان» لمناقشته بدور الانعقاد الجديد

كتب:

ولاء نعمه الله
11:42 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنَّ اللجنة تلقت نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنَّه بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 93 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يعد المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطاته ، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، يقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأشار «رضوان»، في بيان صحفي اليوم، إلى أنَّ اللجنة ستدرس تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمزمع بدايته في أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أنَّ المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أصدَر تقريره السنوي السادس عشر منذ عدة أيام، واشتمل على  السياسات التي تبنتها الدولة لدعم حقوق الإنسان في مصر وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الزيارات التي أجراها المجلس بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية في عام 2022.

كما تضمن التقرير الحقوقي المزمع مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التوصية بإعداد  تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم، ومواجهة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.