ختام المرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل وتدريب الشباب في 14 محافظة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب في 14 محافظة، هي شمال سيناء، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، وبني سويف، وأسيوط، والغربية، والبحيرة، والقاهرة، والقليوبية، والإسكندرية، وسوهاج.

محور بناء الوعي الاقتصادي لدى الكوادر

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بين اليوم، إن فعاليات المشروع القومي للتأهيل والتدريب، تضمنت مجموعة من التدريبات المتنوعة مثل (Design &Content TOT ، Soft Skills ، HR ، PR ، Marketing ، ICDL ، CV & Interview)، وذلك في إطار فعاليات المُنتدى الوطني لبناء الوعي، في محور بناء الوعي الاقتصادي لدى الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظات الجمهورية.

600 مشارك في المرحلة الأولى

وأضافت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لـ التأهيل والتدريب شارك فيها 600 شاب وشابة، ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بهدف تأهيل وتدريب الشباب والشابات على التدريبات ضمن خطة الوزارة المعتمدة.