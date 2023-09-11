مطران شبرا الخيمة يترأس صلاة عشية عيد الأنبا برسوم في دير المعصرة

صلى الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة والمشرف على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، عشية عيد القديس الأنبا برسوم بديره بالمعصرة، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وراهبات ومكرسات الدير وشعب المنطقة، وفي نهاية العشية طَيَّبَ الانبا المقبرة التي تحوي جسد القديس وسط ترتيل التمجيد الخاص به، وصلى قداس العيد كذلك صباح اليوم في الدير ذاته.

أول زيارة للأنبا مرقس دير الأنبا برسوم

وفي وقت سابق، صلى الأنبا مرقس القداس الإلهي في كنيسة المكرسات بدير القديس الأنبا برسوم العريان في المعصرة، وذلك في أول زيارة لنيافته إلى الدير بعد تكليفه بأن يكون النائب البابوي له بموجب القرار البابوي الصادر يوم 30 أغسطس الماضي بالإشراف الروحي والإداري والمالي لدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

كما قام مطران شبرا الخيمة بزيارة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى التي يعالج فيها حاليًا، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته.

كان قداسة البابا قد أصدر قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

تكليف الأنبا مرقس بإدارة شؤون دير برسوم

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كلف الأنبا مرقس بإدارة شؤون دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة والتعامل على كافـة الإجراءات الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية.