مصرع شاب وإصابة 4 في انقلاب سيارة على طريق مطروح- الإسكندرية

لقى شاب مصرعه وأصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 117 طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي الدولي في اتجاه مدينة مرسى مطروح، اليوم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم، مصابين حادث سيارة ميكروباص طريق الإسكندرية مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهم، أحمد لطفي أبو العطا 53 عاما، من الإسكندرية يعاني من اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد أحمد عطيوه 42 عاما، من الفيوم، يعاني من جرح بفروة الرأس حوالي 25 سنتيمترا اشتباه كسر بالجمجمة، وعزت محمود يسري الحناوي 43 عاما، من الإسكندرية يعاني من سحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد إبراهيم لبيب 29 عاما، من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم لبيب 33 عاما، من الإسكندرية، وصول جثه هامدة، وحفظ في ثلاجة المستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل عن الحادث إلي جهات التحقيق.