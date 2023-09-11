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وفاة المخرج السوري سمير غريبة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:54 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
سمير غريبة

سمير غريبة

أعلنت نقابة الفنانين بسوريا، وفاة المخرج سمير غريبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة المخرج سمير غريبة

ونشرت نقابة الفنانين بسوريا، صورة للمخرج سمير غريبة، وعلقت عليها: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل المخرج القدير سمير غريبة فليكن ذكره مؤبدا».

من هو سمير غريبة

يذكر ان سمير غريبة مخرج وممثل سوري، وُلد في مدينة حماة بسوريا، وحاز على عضوية نقابة الفنانين السوريين، قدّم عدة أعمال فنية، مثل مسلسل «البركان» عام 1989، ومسلسل «الجوارح» عام 1995.

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