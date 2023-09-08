وفاة طفل سقطت عليه شجرة أثناء استقلاله دراجة نارية بالفيوم

لقى طفل في العقد الأول من العمر مصرعه، متأثرًا بإصابته بإصابات خطيرة، نتيجة تعرضه لحادث سقوط شجرة على دراجة نارية «تروسيكل» كان يستقلها برفقة 3 آخرين قبل أسبوع، على طريق دوار رافعي بمدخل قرية ترسا التابعة لدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث تصادف سقوط شجرة ضخمة لحظة عبور التروسيكل فسقطت عليه وأحدثت إصابات الطفل وآخرين كانوا برفقته.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما جرى احتجاز الطفل بالعناية المركزة لخطورة حالته إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم متأثرًا بإصاباته.

بلاغ بحادث سقوط شجرة على تروسيكل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا قبل أسبوع بوقوع حادث سقوط شجرة ضخمة على تروسيكل محمل بالركاب على طريق فرعي بدائرة مركز سنورس، ووجود متوفى ومصابين.

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين

وتبينّ إصابة طفل يدعى مالك.أ.ر (6 سنوات) بكسر في الجمجمة ونزيف على الرئة، وإصابة 3 آخرين، إثر سقوط شجرة عليهم أثناء استقلالهم تروسيكل على الطريق، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام.وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين الذين تم التصريح بخروجهم بعد تحسن حالهم، إلا أنّ الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم متأثرًا بإصاباته.

تسليم جثمان الطفل لذويه

وصرحت جهات التحقيق بتصريح جثمان الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما جرى تشييع جنازة الطفل وسط بكاء ونحيب أسرته.