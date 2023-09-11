خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين كاشفة لأزمات العالم

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي استضافتها دولة الهند كانت محددة وكاشفة للأزمات التي يمر العالم بها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الأزمات العالمية انعكست على ملفات رئيسية تمس حياة الشعوب في كل دول العالم، مثل أزمة الغذاء، ما أشار الرئيس السيسي إليه في كلمته وطلب أن تتحول الدولة المصرية إلى مركز إقليمي للحبوب.

وتابع الخبير العلاقات الدولية، أنّ القيادة السياسية المصرية تدرك خطورة هذه الأزمة على حياة الشعوب الأفريقية، كما أنه شارك كرئيس لمصر وباعتباره صوتا لأفريقيا وصوت الدول النامية في التجمع الاقتصادي الأكبر على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذه المجموعة تضم أكبر 3 دول لإنتاج الحبوب في العالم مثل روسيا، وستحقق حصادا قياسيا إذ ستنتج نحو 92 مليون طن من الحبوب، وتصدير 46 ملايين طن مع منح الشعوب الأفريقية مليون طن مجانا.