إبراهيم عسكر: وصلنا إلى 750 قرية على مستوى الجمهورية لمعالجة الإدمان

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوثائقية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن جهود صندوق ومكافحة علاج الإدمان متطورة ومتجددة طوال الوقت، فلابد أن نكون مواكبين الأحداث سواء الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة على الساحة بشكل كبير.

أكثر من 750 قرية على مستوى جمهورية

وأضاف «عسكر» خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح عبر قناة dmc، أن مبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المبادرات الموجودة على الساحة المصرية والعالمية بشكل أوسع، لأن الجميع يتحدث عنها وعن الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في هذا الشأن، ومنذ انطلاق صندوق مكافحة الإدمان وصلنا إلى أكثر من 750 قرية على مستوى مصر، غير التوابع لتلك القرى، لمعالجة الإدمان.

أفكار مغلوطة شائعة

وتابع أن هناك أفكارا مغلوطة شائعة بسببها تنتج أضرار من المخدرات، مواصلا: «دائما بيقال عن الحشيش والبانجو إنها مخدرات مش إدمان، وكل أنواع المخدرات لها علاج والوقاية منها بشكل أسرع ولكن تتوقف على رغبة الشخص في العلاج ودائما بنتأكد أن الشخص لابد إنه يكون أخذ قرار بالعلاج من المخدرات، وخلال مرحلة العلاج بنبدأ بسحب السموم ثم العلاج النفسي والاجتماعي ثم التأهيل والدمج المجتمعي».