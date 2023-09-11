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خبير: الرئيس السيسي طرح مشكلة ديون الدول النامية في قمة العشرين

كتب:

هانى حسن
01:25 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية

الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إنّ الديون مشكلة كبيرة ومؤثرة، وهناك تعثرات مالية كبيرة حول العالم، إذ إن أغلب الاقتصاديات في الدول النامية غير قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة، وهناك ديون مثقلة منذ سنوات طويلة.

طرح مشكلة الديون في قمة العشرين بالهند

وأضاف «فارس»، أن القيادة السياسية المصرية تعي أنه لابد من إسقاط هذه الديون حتى لا تتعثر هذه الدول بشكل أكبر وهو ما ينعكس على حياة الشعوب، لذلك تناولت القيادة السياسية هذا الأمر في كلمته خلال فعاليات قمة العشرين التي استضافتها دولة الهند.

وتابع الخبير العلاقات الدولية، أنّ الرئيس السيسي تناول في كلمته بالقمة التعددية القطبية بما يخدم التحولات السياسية في المشهد الدولي حتى يكون هناك عدالة في كل شيء، لأن هذه النقطة تحديدا ستنعكس على نحو إيجابي على نظرة المجتمع الدولي للقضايا المحيطة في أفريقا ومنطقة الخليج العربي وقارة آسيا.

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