بعد المغرب.. زلزال العراق يضرب محافظتي دهوك وكركوك

ضرب زلزال العراق محافظتي دهوك وكركوك شمال ووسط، وأعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق في الساعات الأولي من صباح اليوم، تسجيل 3 هزات أرضية متفاوتة الدرجات، شعر بها السكان، ولم تسبب أي خسائر تذكر.

3 هزات أرضية تضرب العراق

وذكرت هيئة الرصد الزلزالي العراقي، أنّ زلزال العراق تسبب في وقوع 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة، حيث وقع الزلزال الأول بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ومركزه على بعد 20 كيلومترا شمال شرق طوزخرماتو في محافظة كركوك، والهزة الأرضية الثانية بلغت قوتها نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في محافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية.

وأضافت أنّ الهزة الأرضية الثالثة وهي الأقل من سابقيها في محافظة دهوك، حيث بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس رختر.

زلزال العراق

وبحسب هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عبر حسابها على فيس بوك، رصدت المراصد الزلزالية في الهيئة حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك بدرجات متفاوتة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وطالبت الهيئة، المواطنين والمقيمين في شمال ووسط العراق، بأخذ الاحتياطات والحذر، والابتعاد عن الشائعات والأخبار المغلوطة والبعيدة تمامًا عن الحقيقة، ومتابعة التعليمات الخاصة التي تصدرها الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.