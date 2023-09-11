محافظ القليوبية: توفير فرص عمل للشباب في مناطق ممشى أهل مصر ببنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد فيها أعمال المرحلة (ج) من ممشي أهل مصر بمدينة بنها، بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة بطول 450 مترًا بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويشرف على الأعمال، الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث تم عمل الحوائط الخرسانية لممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وإنشاء السلم المؤدي لمعدية بطا، موجهًا بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

إزالة أي معوقات في مسار ممشى بنها

ووجه بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د)، التي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة بالفاطمية، للبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة للانتهاء من المشروع بالكامل.

مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب

وجه محافظ القليوبية، باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت