خبير مناخ: تأثير العاصفة دانيال على مصر أقل من ليبيا واليونان

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن العاصفة دانيال بدأت قوية جدًا في اليونان، وتحركت بفعل الرياح الشمالية الغربية إلى السواحل الليبية، واكتسبت طاقة من البحر خلال حركتها من اليونان حتى سواحل ليبيا، وتكونت بقوة شديدة جدًا، وأدت الى سيول موجودة وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة من خلال السحب الركامية الرعدية في فترة زمنية قصيرة.

تأثير العاصفة دانيال على مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أن تأثير العاصفة دانيال على مصر سيكون أقل من ليبيا، إذ تؤثر على مناطق غرب مصر في مطروح والسلوم وغرب الإسكندرية برياح متوسطة الشدة سرعتها لا تتجاوز 60 كيلو مترا في الساعة.

وأشار الى أنها تكون أقل شدة عما كانت عليه في ليبيا واليونان، كما تضعف وتؤثر على غرب الإسكندرية، ويمتد تأثيرها بمناطق في القاهرة.