هل يعد العداد الكودي سندا قانونيا لملكية العقار؟.. «القابضة للكهرباء» توضح

هل العداد الكودي سند قانوني لملكية العقار؟.. سؤال أجابت عنه الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أنه يحمل رقم كودي فقط، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة الموصل لها الكهرباء.

أسباب تجعل العداد الكودي ليس سندا قانونيا لملكية العقار

وقالت القابضة للكهرباء خلال المنشور، إن البعض يعتقد أن العداد الكهرباء الكودي بعد تحويله من المحاسبة إلى نظام الممارسة، بمثابة سند قانوني لملكية العقار المخالف، وهذا شيء غير صحيح، ولكن من شروط تركيب العداد الكودي أنه لا يترتب على تركيبه أي حقوق قانونية للمستهلكين المخالفين، هو ضمان الحصول على قيمة الكهرباء الفعلية التي يجرى استهلاكها.

وأشارت إلى أن الهدف من العداد الكودي هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن والدولة، كما أن عداد الكهرباء الكودي مسبوق الشحن ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها المواطن من نظام الممارسة، وأن العدادات مسبوقة الدفع تعتمد على شحن الرصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.