3 حالات تتسبب في رفض تركيب العداد الكودي للكهرباء.. احذرها

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن الحالات التي تعوق المواطنين من تركيب العداد الكودي لبعض المباني أو الوحدات أو المحلات، ونستعرض في السطور التالية، أسباب رفض تركيبه، وفقا لما جاء في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حالات رفض تركيب عداد الكهرباء الكودي

1- عدم انتظام المستهلك في سداد المبالغ المسحقة للممارسة في ميعادها الذي حددته الشركة ومباحث شرطة الكهرباء.

2- عدم الالتزام في مرحلة البناء والتشييد بالمسافات الآمنة بين العقارات والخطوط الخاصة بالكهرباء.

3- أن يكون العقار أو الوحدة السكنية أو المحل التجاري «مبنى مخالف، وغير مرخص» أو المبني نفسه المخالفة أو من المناطق الأثرية.

التقديم للحصول على العداد الكودي

الخطوة الأولى يتم الدخول لمنصة خدمات الكهرباء، من خلال الرابط.

الخطوة الثانية يقوم المشترك من خلالها باختيار خانة الخدمات.

الخطوة الثالثة الضغط على اختيار العداد الكودي.

الخطوة الرابعة يقوم بالضغط على تقديم طلب جديد.

الخطوة الخامسة يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

الخطوة السادسة يتم إرفاق صورة للعقار وبيانات الممارسة وصورة البطاقة والرقم القومي للراغب في الحصول على العداد.

الخطوة الأخيرة يتم الضغط على زر «تسجيل»، والاحتفاظ برقم الكود الذي سيظهر للمواطن.