ناجي الشهابي: الأحزاب دورها الأساسي توعية المواطنين

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه كان يرفض الدعم المالي من الدولة للأحزاب؛ لأنه يفتح أبواب فساد ومحسوبيات ونيل من استقلال الأحزاب.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية لما جبريل على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كان يفضل أن توفر الدولة مقار للأحزاب في العاصمة والمحافظات، وفي عام 1984 كانت الدولة تدفع 100 ألف جنيه لكل حزب في العام.

عدد الأحزاب في مصر

ولفت إلى أن 84 حزبا سياسيا تعد عددا كبيرا على المجتمع المصري لأن الأحزاب التي لديها قدرة وقوة في الشارع ولديها موارد مالية تنفق على نشاطه ولديه قاعدة من الأعضاء قليلة للغاية، وتمويل الأحزاب ليس المشكلة الوحيدة، ولكن القضية الأهم هي تهيئة المناخ للحياة الحزبية.

وأوضح أن الأحزاب هي منظمات جماهرية، ودورها الحقيقي توعية الناس وتهدئة غضبهم وتوجيه الجماهير ومراقبة الحكومة، بحسب نص الدستور المصري، لكن وجود الجهاز المركزي للمحاسبات داخل الأحزاب سيدفعه لتدقيق كل أوراق الأحزاب نحو 3 أشهر كل عام.