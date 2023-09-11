موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. اعرف خطوات الحصول عليها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات، للذين سجلوا رغباتهم خلال المرحلة، بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات ومراجعة البيانات وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة في السابعة مساء اليوم، وذلك استعدادا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2023 فور ظهورها.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

- على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- ثم الدخول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

- يدخل الطالب البيانات المطلوبة الخاصة به.

- ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تظهر نتيجة الطالب في تنسيق المرحلة الثالثة فور الإعلان عنها وذلك خلال 72 ساعة على الأكثر.

- يجرى الطالب طباعة بطاقة التشريح لتقديمها للكلية المقرر التحاقه بها.

مرحلة تقليل الاغتراب

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أنَه بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، سيتمّ فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة لتلقي رغباتهم في التحويل من كلية إلى أخرى في مرحلة تقليل الاغتراب.

يُشار إلى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتحت باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة في المرحلة الثالثة للتنسيق أول أمس السبت.