«الشعب الجمهوري» يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في القليوبية

نظمت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهوري، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، وبمشاركة عدد من الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالقليوبية.

حزب الشعب الجمهوري

وقال النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين الحزب بالقليوبية، إنه ما كان لهؤلاء الطلبة أن يصلوا لهذا المقام إلاّ بعد جهد طويل من قبلهم وآبائهم ومعلميهم، مضيفا أنهم سهروا ليالي طويلة وسط عمل دؤوب تمكنوا من خلاله ومع هذا الجهد الكبير أن يتقدموا الصفوف.

وأضاف أن تكريم حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، يأتي في إطار اهتمام الحزب بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستكمالا للدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى بجميع ربوع الجمهورية.

وعبر المهندس مصطفى أبو حجر، الأمين المساعد لشئون التنظيم، على هامش التكريم عن اعتزازه وتقديرة للأسرة المصرية والمرأة المصرية الأم التي خرجت هؤلاء الفائقين والمتميزين، كما شكر الأب الذي بذل قصاري جهده من أجل أن يتفوق أبنائنا الطلبه، قائلا إن هؤلاء الطلاب المتفوقين قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، وأن الشباب ذخيرة أي أمة مرتبطة بشبابها، والشباب هو المستقبل والإرادة والقدرة، والاستعداد للمستقبل .

حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية

وقال الإعلامى محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية، إن في إحتفالية حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، لهذا العام أخذنا على عاتقنا إقامة احتفال يليق بهذا الحدث، وهذا المقام لنجتمع بتكريم اوائل الثانوية العامة الذي يحمل كل معاني ودلالات الإحترام والمحبة لرسالة العلم والمعرفة.

وأهدى أمين الحزب بالمحافظة الطلاب، على هامش الاحتفال المصحف الشريف وشهادات تقدير وجوائز مالية دعما لجهودهم خلال المرحلة الثانوية، وتحفيزا لهم للعمل على بذل مزيد من الجهد والعرق للاستمرار في النجاح والتفوق، والمساهمة في أن يكونوا ركيزة اساسية في النهوض بالدولة المصرية.

ومن جهة أخرى، افتتح أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، معرضين لبيع المستلزمات المدرسية بمركز البداري و معرضين لحلوى المولد، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في دعم الأسر البسيطة والأكثر إحتياجا.

وأشار إلى أهمية المعارض ودورها في التخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما أنها بأسعار مخفضة تصل إلى 20%.

وأعقب الافتتاح اجتماعا تنظيميا لهيئة مكتب مركز البداري، وأمناء الوحدات المحلية والحزبية وأمناء التنظيم لشرح خطة العمل في المرحله المقبلة.