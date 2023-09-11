انطلاق فعاليات معرض «الرواد الرقميين» لتأهيل الشباب لسوق العمل 

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة «تيردي زوم» ومؤسسة «كير مصر»، معرض «الرواد الرقميين للتوظيف»، اليوم الاثنين، والذي يستهدف المستفيدين من المراكز المجتمعية الرقمية وأندية التمكين الرقمية بمراكز الشباب والرياضة، والتي تقدم التدريبات الرقمية والبرمجيات للشباب المصري والوافدين.

اهتمام وزارة الشباب بالمراكز المجتمعية الرقمية

وعُقد اللقاء بحضور منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب، ومن الجانب السويسري وهيئة تيردي زوم باكيينا خير الدين مسؤول برامج بمكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، ومن هيئة تير دي زوم مصر ماريكا ماكو مدير البرامج، هند عصام مسؤول مشروع حماية بالهيئة.

وخلال كلمتها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن الدكتور أشرف صبحي يولي اهتماماً بالغاً بالمراكز المجتمعية الرقمية وأندية التمكين الرقمية بمراكز الشباب والرياضة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي تستهدف إعداد الشباب لـ سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للمصريين والوافدين، مضيفةً أن معرض الرواد الرقمين للتوظيف يحقق الهدف من المشروعين وهو حصول الشباب على فرص عمل لائقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

8 مراكز شباب للتدريب على التحول الرقمي

يذكر، أنه من خلال المراكز المجتمعية الرقمية، بالتعاون مع هيئة تيردي زوم، تم إنشاء مراكز تدريب في 8 مراكز شباب بعد أن تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وتوفير اتصال إنترنت، لتدريب الشباب بمركز تعليم مدني العاشر من رمضان، ومركز شباب عين شمس، ومركز شباب حلمية الزيتون، ومركز شباب الحي السادس، ومنتدى شباب أكتوبر، ومركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، ومركز شباب المعادي الجديد، والمركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية، ويتم من خلالها تدريب 400 شاب على منصة كورسيرا، وكذا من خلال أندية التمكين الرقمية بمحافظات القاهرة الكبرى ودمياط وإسكندرية، تم تدريب نحو 4000 شاب وفتاة لغات البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفترة من فبراير الى سبتمبر 2023.