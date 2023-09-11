الكشف على ألفين رأس ماشية في قافلة بيطرية بالضبعة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المحافظة تبذل جهودا كبيرة مع المجتمع المدنى لتقديم الخدمات للمواطنين وتنمية المجتمع المحلي، والتعاون في عدد من المجالات، ومنها تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية للوصول الى جميع المناطق.

ونجحت القافلة البيطرية في قرية سوانى سمالوس بالضبعة في توقيع الكشف الطبي والعلاجي على 2131 رأس من الماشية من أغنام البرقي.

مكافحة طفيليات وتحصين الأغنام

وصرح الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم، أنه استمرارا لأعمال القافلة البيطرية التي يجري تنظيمها في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع وبالتنسيق مع إحدي شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان جري تنظيم القافلة في قرية سواني سمالوس التابعه لإدارة الضبعه البيطرية، إذ تمكنت القافلة من إجراء الكشف الطبي على إجمالي عدد 2131 حالة من الحيوانات، وهذه الحالات تشمل:

- 1000 حالة تجريع ومكافحة طفيليات داخلية بشأن الأغنام.

- 450 حالة تحصين الحيوانات.

- 450 حالة ترقيم وتسجيل الحيوانات.

- 231 حالة تتعلق بالأمراض الباطنية والجراحية والجلدية.

تنمية الثروة الحيوانية

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمطروح ببيان أن هناك إهتمام كبير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية برعاية الأغنام خاصة سلالة البرقي والتي تشتهر بها محافظة مطروح، بهدف محافظة الأمراض والعمل علي تنمية الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها.