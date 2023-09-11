الساحل الشمالي يستقبل العاصفة دانيال بأمطار غزيرة.. ورفع حالة الطوارئ

سقطت، منذ قليل، أمطار غزيرة على مدينة العلمين في الساحل الشمالي بمطروح، يصاحبها غطاء سحابي في السماء، وغيوم تحلق على ارتفاعات متوسطة، في ظل عدم استقرار حالة الطقس اليوم، في مدن غرب مصر.

سقوط أمطار على العلمين بالساحل الشمالي

وتسبب سقوط أمطار العلمين، اليوم، في خلو شوارع مدينة العلمين الجديدة من المواطنين، وهدوء تام بها، مع استمرار العمل في تشطيب بعض الأبراج والمنشآت في المناطق الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

استعدادات مواجهة العاصفة دانيال

ورفع مجلس مدينة العلمين، حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الأمطار، تزامناً مع العاصفة دانيال، وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب لـ«الوطن»، إنّ المحافظة استعدت لمواجهة حالة الطقس اليوم، في جميع مراكز ومدن مطروح، من خلال تجهيز سيارات ومعدات لنزح أي مياه أمطار تتجمع في البؤر على الطرق السريعة والدولية والداخلية بالمدن، وسط متابعة مستمرة من غرفة عمليات ديوان عام محافظة مطروح، وتطهير مخرات السيول، في المدن الساحلية السلوم وبراني والنجيلة ومرسى مطروح، ومتابعة لحظة بلحظة مع غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية تطورات حالة الجو والتعامل مع جميع المتغيرات أولًا بأول.

أمطار في السلوم

وتعرضت اليوم، مدينة السلوم إلى سقوط أمطار في العديد من المناطق السكنية بالمدينة في الشارع الرئيسي على الكورنيش والعزب، وقرييتي بقبق وأبو زريبة، وتتجه السحب المحملة بمياه الأمطار في اتجاه مركز ومدينة سيدي براني والمتوقع سقوط أمطار بها خلال الساعات المقبلة.