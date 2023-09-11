«الأرصاد»: وصول العاصفة دانيال إلى الحدود المصرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أظهرت شكل العاصفة دانيال، التي وصلت إلى الحدود المصرية قبل قليل.

تكونات للسحب الممطرة

وأكدت هيئة الأرصاد، أنّ العاصفة دانيال ظهرت على الحدود المصرية، حيث أصبح يظهر فيها طبقات من السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها، والتي تؤثر بالفعل على أقصى غرب البلاد، على هيئة منخفض متعمق يواجه مرتفع قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، تبدأ من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على «السلوم - مطروح - سيوة - العلمين - الضبعة»، تمتد إلى الإسكندرية مع بداية ساعات المساء، وتكون بين خفيفة ومتوسطة وبكميات صغيرة.

زيادة سرعات الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنّ سرعات الرياح ستكون عالية خاصة على الصحراء الغربية بين 30 إلى 50 كيلومترا في الساعة، فضلا عن إثارة الرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية الأفقية، لذا يفضل ارتداء الكمامات حال الخروج من البيت، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجميع محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة.

وسبق وصرحت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، بأنّ العواصف المتوسطية التي تتكون على سطح البحر المتوسط، كثيرا ما تؤثر على اليونان وليبيا والدول المطلة على البحر المتوسط مثل مصر في مدد زمنية مختلفة، وبقوة أقل من تاثيرها في المناطق الأخرى.