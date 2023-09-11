السديس يحث على التوسع في إنشاء حلقات تحفيظ القرآن وتعظيم المقرأة الإلكترونية

‏حث الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية، على التوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في أروقة المسجد الحرام؛ ليتسنى للزائر والقاصد الوصول للحلقة، والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو استدلال، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

‏وأكّد «السديس»، خلال لقائه مع مسؤولي ومدرسي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، أهمية توسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحلقات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا التوسع في المقرأة الإلكترونية، لتكون عالمية، تُسهم في تحقيق رغبة المسلمين في أنحاء العالم، وتهدف إلى تعليم القرآن وتصحيح تلاوته.

‏وقال إنَّ الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع ذو مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته، فهي في جنبات الحرمين كاللؤلؤ المنثور، متابعا أنَّ المنتسبين إلى الحلقات القرآنية بالحرمين لحقيق بالاعتزاز؛ وذلك لشرف المتعلق والمكان المعقود، ولا أظن شرف يدانيه أو يضاهيه؛ إذ اقترن شرف القرآن بشرف المكان، وتلك نعمة تستوجب مع الشكر مزيد إخلاص، وبذل وعطاء، وإثراء لتجربة الزائر والقاصد المتعلم قرآنيًا منهجًا وسلوكًا.

وأشار إلى أنَّ الأنسنة في التدريس والابتكار في النمط التعليمي، والتطوير في الأسلوب التربوي وتفعيل المناقشات وعقد ورش العمل وتكريم المتميزين من المعلمين والمتعلمين؛ يجب أن يكون أيقونة للتطوير وإشعال روح التنافس والتعاون، وتعزيز جودة المخرجات ونشر أخلاق القرآن ورسالته عالميا

وشدد على أهمية استمرارية العمل 24 ساعة، في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام؛ خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة للقاصد والزائر، والحاج والمعتمر، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.