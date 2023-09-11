تفاصيل إصابة 12 طالبا في حادث طريق الإسماعيلية.. حالتهم مستقرة

قالت مصادر طبية مسؤولة في محافظة الإسماعيلية، إن حالة الطلاب المصابين في حادث طريق الإسماعيلية الزقازيق مستقرة بشكل كبير لعدم وجود أي إصابات خطرة، مشيرة إلى أنهم في حالة صدمة وانهيار جراء تصادم الحافلتين وتهشم زجاج السيارة.

وأضافت المصادر الطبية في تصريحات لـ«الوطن» أن 9 طلاب خرجوا من المستشفى بعد الخضوع للفحوصات اللازمة لهم، فيما يجري استكمال فحص 3 آخرين واجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل حادث طريق الإسماعيلية

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً اللواء مهندس هنرى إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية الوطنية الموحدة للطوارىء بوقوع حادث تصادم بين حافلتين تقلا عدد من الطلاب في طريقهم إلى جامعة الزقازيق.

نقل المصابين في حادث طريق الإسماعيلية إلى المستشفيات

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين في حادث طريق الإسماعيلية إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن سيارات الاسعاف نقلت 12 طالب وطالبة مصابين بحالات صدمة وانهيار عصبي وسحجات خفيفة دون وجود أي إصابات خطرة.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث وملابستها.

وحررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتقديم كافة الخدمات الطبية للطلاب وإجراء كافة الفحوصات لهم للإطمئنان علي صحتهم.