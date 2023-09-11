عضو مبادرة الأورام: نسب شفاء العلاج المبكر لسرطان الثدي تصل لـ98%

قال أحمد مجدي عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة الأورام السرطانية إن الكشف المبكر في حالات أورام الثدي مهم في إنقاذ أرواح من أجل البعد عن استخدامات الأدوية المتعددة والعلاج المكثف وفي حالة اكتشاف الورم مبكرا ومتابعة العلاج تصل نسب الشفاء إلى 98%.

الكشف المتأخر في حالات أورام الثدي

وأوضح أحمد مجدي، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن الكشف المتأخر في حالات أورام الثدي ومتابعة العلاج تصل نسب الشفاء فيه إلى 25%، متابعا: «المقارنة بين نسب الشفاء في حالات الكشف مبكرا وعكسها، توضح أهمية التوجه إلى مبادرة الأورام السرطانية في جميع عيادات طب الأسرة، والمستشفيات بجميع المحافظات المصرية، للطمأنينة وتجنب الوصول إلى مراحل متأخر في حال الإصابة».

المبادرة الرئاسية لأورام السرطان تقوم بالتوعية الكاملة

وتابع أن المبادرة الرئاسية لأورام السرطان تقوم بالتوعية الكاملة بأهمية الكشف المبكر، ومتابعة العلاج، وأن اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة، يسهل فترة العلاج ولا يحتاج إلى أدوية متعددة، ويتم تطبيق أحدث الطرق العلاجية.